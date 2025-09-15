Россиянам назвали сроки шестидневной рабочей недели в конце октября

Россиянам назвали сроки шестидневной рабочей недели в конце октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юристку по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарью Ерзину.

Граждане будут трудиться с 27 октября по 1 ноября. Рабочий день в субботу будет сокращенным, так как он предпраздничный перед Днем народного единства.

Праздник отмечается в России 4 ноября, его установили федеральным законом от 29 декабря 2004 года. Согласно статье 95 Трудового кодекса России, суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Собеседница издания добавила, что перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников этих организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику. Однако они должны оплачиваться в повышенном размере.