Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
21°
Втр, 16
21°
Срд, 17
22°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.16 / 83.30 15/09 18:20
Нал. EUR 98.00 / 98.99 15/09 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
7 часов назад
530
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 023
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 469
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
6 863
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали сроки шестидневной рабочей недели в конце октября
Граждане будут трудиться с 27 октября по 1 ноября. Рабочий день в субботу будет сокращенным, так как он предпраздничный перед Днем народного единства. Праздник отмечается в России 4 ноября. Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников этих организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику. Однако они должны оплачиваться в повышенном размере.

Россиянам назвали сроки шестидневной рабочей недели в конце октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юристку по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарью Ерзину.

Граждане будут трудиться с 27 октября по 1 ноября. Рабочий день в субботу будет сокращенным, так как он предпраздничный перед Днем народного единства.

Праздник отмечается в России 4 ноября, его установили федеральным законом от 29 декабря 2004 года. Согласно статье 95 Трудового кодекса России, суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Собеседница издания добавила, что перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников этих организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику. Однако они должны оплачиваться в повышенном размере.