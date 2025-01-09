Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
Вск, 12
Пнд, 13
-1°
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.30 / 103.00 11/01 08:30
Нал. EUR 107.00 / 108.00 11/01 08:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
6 436
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
11 596
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
20 588
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
15 407
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался актер сериалов «Папины дочки» и «СашаТаня»
Анатолий Хропов умер в возрасте 60 лет.

Скончался актер сериалов «Папины дочки» и «СашаТаня» Анатолий Хропов. Об этом сообщила театральная мастерская «АСБ».

Артисту было 60 лет. Причины смерти не указываются.

Кинокарьеры Хропов работал фельдшером в бригаде психиатрической скорой помощи. В 1989 году окончил ЛГИТМиК и начал выступать в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета. С 1996 года вел радиопрограммы и спортивные трансляции под псевдонимом Аркадий Пантелеймонович Укропов.

Также известен зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Невский», «Бандитский Петербург 9», «Знаки судьбы», «Версия», «Слепой-3» и другим.

Фото: театральная мастерская «АСБ».