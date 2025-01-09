Скончался актер сериалов «Папины дочки» и «СашаТаня»

Анатолий Хропов умер в возрасте 60 лет.

Скончался актер сериалов «Папины дочки» и «СашаТаня» Анатолий Хропов. Об этом сообщила театральная мастерская «АСБ».

Артисту было 60 лет. Причины смерти не указываются.

Кинокарьеры Хропов работал фельдшером в бригаде психиатрической скорой помощи. В 1989 году окончил ЛГИТМиК и начал выступать в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета. С 1996 года вел радиопрограммы и спортивные трансляции под псевдонимом Аркадий Пантелеймонович Укропов.

Также известен зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Невский», «Бандитский Петербург 9», «Знаки судьбы», «Версия», «Слепой-3» и другим.

Фото: театральная мастерская «АСБ».