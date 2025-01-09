Рязанские районные больницы получили новые автомобили

Всего в медучреждения отправятся 23 спецмашины.

Рязанские районные больницы получили новые автомобили. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Всего в медучреждения отправятся 23 спецмашины. Их приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Санитарный транспорт будет развозить врачей по вызовам и доставлять пациентов на прием», — написал глава региона.

Автомобили доставили в Кораблинский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Спасский, Чучковский и Шиловский районы.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.