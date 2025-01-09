Эксперт Вежбицкий: российская армия способна занять всю территорию Украины

По мнению польского политолога, в настоящее время ситуация складывается для Киева катастрофически

Россия способна занять всю территорию Украины. Соответствующее высказывание польского политолога Анджея Вежбицкого опубликовано в еженедельнике Myśl Polska , передало ТАСС в четверг, 9 января.

Как указано в публикации, в настоящее время ситуация складывается для Киева катастрофически. По мнению польского эксперта, россияне могут занять всю территорию Украины.

Вежбицкий добавил, что РФ действует на Украине в интересах защиты основ собственной безопасности.