Эксперт Вежбицкий: российская армия способна занять всю территорию Украины
По мнению польского политолога, в настоящее время ситуация складывается для Киева катастрофически
Россия способна занять всю территорию Украины. Соответствующее высказывание польского политолога Анджея Вежбицкого опубликовано в еженедельнике
Как указано в публикации, в настоящее время ситуация складывается для Киева катастрофически. По мнению польского эксперта, россияне могут занять всю территорию Украины.
Вежбицкий добавил, что РФ действует на Украине в интересах защиты основ собственной безопасности.