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В Рязани мужчину с ребенком пытались «выкинуть» из такси и угрожали им
Отмечается, что мужчина вызвал машину в сервисе «Яндекс.Такси», на вызов приехала женщина на белой «Хендэ Солярис».

В Рязани мужчину с ребенком пытались «выкинуть» из такси и угрожали им. Об этом местный житель сообщил в редакцию «РЗН.Инфо».

Отмечается, что мужчина вызвал машину в сервисе «Яндекс. Такси», приехала женщина на белой «Хендэ Солярис».

По словам рязанца, автомобиль с детским креслом не назначался, но у него было свое.

Когда машина подъехала, он установил удерживающее устройство, посадил шестилетнего ребенка, сел сам, и водитель начала поездку.

После того, как проехали около 500 метров, девушка стала говорить, что у нее нет отдельной страховки на ребенка, хотя такого не предусмотрено в правилах сервиса. Имеющийся полис распространяется на пассажиров любого возраста.

Молодой человек сказал, что если поездка принесет какие-то убытки, то он готов оплатить, так как ему нужно попасть домой.

Девушка остановила машину и сообщила, что отказывается выполнять заказ, так как изначально не указали, что поездка будет с ребенком.

Она попросила выйти клиентов из машины. Мужчина отказался и потребовал вызвать другую машину, потому что его сын может замерзнуть.

После этого, водитель начала звонить неизвестным людям, чтобы те «разобрались в ситуации». Рязанец обратился в полицию и сообщил, что им угрожает опасность, но полицейские никак не отреагировали и на место не приехали.

Позже на место конфликта подъехал мужчина и тоже начал требовать от рязанца покинуть машину. Молодой человек не соглашался.

Тогда неизвестный сообщил, что нужно ехать на пост ГАИ, чтобы пассажиров «достали из автомобиля».

Они проехали к сотрудникам Госавтоинспекции в Дягилево. Но ситуацию решить не удалось.

Отмечается, что водитель заглушила машину, открыла все двери в автомобиле, чтобы ребенок замерз. Тогда мужчина, не став рисковать здоровьем сына, вызвал новое такси.

Приехавшему водителю девушка пыталась сообщить, что не нужно везти данных пассажиров.