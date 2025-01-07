В Рязанской области объявили в розыск задолжника по алиментам

Мужчина задолжал более 350 тысяч рублей на двоих несовершеннолетних детей.

В Рязанской области объявили в розыск задолжника по алиментам. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Приставы по Сараевскому, Ухоловскому и Сапожковскому районам разыскивают 42-летнего Михаила Кривича. Мужчина задолжал более 350 тысяч рублей на двоих несовершеннолетних детей.

Кривич зарегистрирован в селе Сысои, но по адресу не проживает, его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, приставы просят сообщить об этом по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 8 (49148) 3-13-72.