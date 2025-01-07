Трамп заявил, что Байден спровоцировал конфликт на Украине и пообещал завершить его за полгода

По его словам, некомпетентность администрации США стала причиной начала Россией специальной военной операции.

Трамп заявил, что Байден спровоцировал конфликт на Украине и пообещал завершить его за полгода. Такое заявление избранный президент США сделал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Его цитирует Shot.

Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала конфликт на Украине. По его словам, некомпетентность администрации США стала причиной начала Россией специальной военной операции.

«В действительности я считаю, что у них была сделка. А затем Байден нарушил ее. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: нет, вы должны быть в состоянии вступить в НАТО» — заявил Трамп.

Он также отметил, что «понимает чувства России», заявляющей о недопустимости вступления Украины в ряды стран НАТО. Также он заявил, что постарается закончить конфликт за полгода.