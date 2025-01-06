Зеленский назвал условие для приостановки конфликта

По словам украинского лидера, это станет возможно при поставке очередной партии оружия.

Владимир Зеленский назвал условие для приостановки конфликта. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на его интервью.

По словам украинского лидера, это станет возможно при поставке очередной партии оружия.

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США», — заявил Зеленский.

Он также отказался вести одновременные переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Предварительно глава Украины намерен провести встречу с американским президентом наедине.