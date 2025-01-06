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Российские военные полностью освободили Курахово в ДНР
По данным ведомства, во время боев за крупнейший город на юге-западе Донбасса ВСУ потеряли 80% личного состава, в том числе 12 тысяч человек и около трех тысяч единиц техники, ежедневные потери Украины составляли до 180 военных.

Российские военные полностью освободили Курахово в ДНР. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что наступление на город продолжалось с начала осени.

По данным ведомства, во время боев за крупнейший город на юге-западе Донбасса ВСУ потеряли 80% личного состава, в том числе 12 тысяч человек и около трех тысяч единиц техники, ежедневные потери Украины составляли до 180 военных.

Военное министерство назвало Курахово важным логистическим узлом, контроль над которым затруднит тыловое и техническое обеспечение украинской армии. После освобождения города ВС РФ «вышли на оперативный простор», что позволит нарастить темпы продвижения в ДНР.

Киев не прокомментировал ситуацию в городе.