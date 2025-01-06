Электрички до Рязани опоздают из-за происшествия на железной дороге

Это связано с остановкой поезда 6995 Рязань-2 — Москва на 169 км 9 пк из-за срыва стоп-крана.

Электрички до Рязани опоздают из-за происшествия на железной дороге. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Это связано с остановкой поезда 6995 Рязань-2 — Москва на 169 км 9 пк из-за срыва стоп-крана. Машинист запросил помощь по причине слабой аккумуляторной батареи. Опоздание составит 2,5 часа.

Также задержка до одного часа коснулась дальних поездов Рязанского направления: 103, 7045, 125, 6997, 3, 101.