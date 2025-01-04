В Рязанской области произошло ДТП
Авария случилась в Касимовском районе в субботу, 4 января
В Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях 4 января.
ДТП произошло около поворота на деревню Дмитриево. На кадрах видно, что фура вылетела в кювет.
На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет.
Официальной информации о произошедшем не поступало.
Напомним, в Касимовском районе 4 января уже три легковушки вылетели в кювет.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»