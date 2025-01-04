Россиян предупредили о способе мошенничества с участием в «коллегии присяжных»

Мошенники стали через электронную почту или мессенджеры «вызывать» россиян для якобы участия в коллегии присяжных, для отказа от которого требуют переходить по подозрительным ссылкам.

Мошенники стали через электронную почту или мессенджеры «вызывать» россиян для якобы участия в коллегии присяжных, для отказа от которого требуют переходить по подозрительным ссылкам. Об этом юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости в субботу, 4 января.

По его словам, злоумышленники также пишут от имени сотрудников силовых структур и направляют «вызовы» в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в преступлении.

Как указано в публикации, к сообщениям прикрепляют ссылки, переход по которым предоставляет мошенникам доступ к паролям от разных приложений, включая банковские.