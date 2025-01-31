Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 98.01 -0 31/01
ЦБ EUR 102.78 0.38 31/01
Нал. USD 100.50 / 99.33 31/01 12:25
Нал. EUR 105.00 / 105.47 31/01 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 2025 18:04
4 870
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
39 484
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
48 059
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
58 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Иркутске депутат стал участником откровенного видео со стрпитизом

В Иркутске депутат стал участником откровенного видео со стрпитизом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Депутат Александр Гудков стал участников ролика со стрипртизершей. На кадрах девушка танцевала стриптиз перед парламентарием, всячески вовлекая его в процесс. Случай произошел еще в 2023 году, однако видео появилось в сети недавно.

В Заксобрании заявили, что своими действиями Александр Гудков нарушил нормы морали и нравственности, что несовместимо с его статусом.

Комиссия решила объявить мужчине публичное порицание. Чиновник раскаялся и пообещал быть более внимательным при выборе мест для досуга.