В Иркутске депутат стал участником откровенного видео со стрпитизом

В Иркутске депутат стал участником откровенного видео со стрпитизом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Депутат Александр Гудков стал участников ролика со стрипртизершей. На кадрах девушка танцевала стриптиз перед парламентарием, всячески вовлекая его в процесс. Случай произошел еще в 2023 году, однако видео появилось в сети недавно.

В Заксобрании заявили, что своими действиями Александр Гудков нарушил нормы морали и нравственности, что несовместимо с его статусом.

Комиссия решила объявить мужчине публичное порицание. Чиновник раскаялся и пообещал быть более внимательным при выборе мест для досуга.