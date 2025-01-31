В 2025 году в Рязанской области вырос размер единого пособия на детей до 17 лет

С 2025 года в связи с увеличением прожиточного минимума вырос размер единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин. Выплата за январь поступит большинству получателей по графику — 3 февраля.