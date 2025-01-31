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В 2025 году в Рязанской области вырос размер единого пособия на детей до 17 лет
С 2025 года в связи с увеличением прожиточного минимума вырос размер единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин. Выплата за январь поступит большинству получателей по графику — 3 февраля.

В Рязанской области с начала 2025 года вырос размер единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин в связи с увеличением прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения СФР в пятницу, 31 января.

Выплата за январь поступит большинству получателей по графику — 3 февраля.

Ее назначают в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума на взрослого или ребенка в зависимости от того, на каких основаниях оно установлено.

Так, с 1 января размер единого пособия для беременных женщин составит:

  • 100% — 17 202,00 рублей;
  • 75% — 12 901,50 рублей;
  • 50% — 8 601,00 рублей.

Размер единого пособия на детей до 17 лет составит:

  • 100% — 15 309,00 рублей;
  • 75% — 11 481,75 рублей;
  • 50% — 7 654,50 рублей.

В региональном Отделении СФР напомнили, что единое пособие назначают семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:

  • ежемесячный доход семьи не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (в Рязанской области не более 15 782 руб. в месяц на члена семьи);
  • собственность семьи соответствует установленным критериям;
  • заявитель и дети, на которых назначается пособие, — граждане России, постоянно проживающие в стране.

Вопросы о выплатах можно задать специалистам единого контакт-центра СФР по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт — 9:00-18:00, пт — 9:00—16:45).