Стало известно, какой рязанский банк фигурирует в деле гендиректора «Фонбета»

Напомним, Анохин подозревается в даче взятки должностному лицу.

Стало известно, какой рязанский банк фигурирует в деле гендиректора «Фонбета». Об этом сообщает издание «Незыгарь» *.

По данным издания, в деле Сергей Анохина фигурирует банк «Живаго». Издание сообщает, что Анохин был организатором «подпольной сети интернет-казино, работающей через теневые схемы и P2P-процессинг одного из банков».

Его подельницей автор публикации назвает акционера «Живаго» Светлану Гольдберг.

«Именно через этот банк, по предварительным данным, обналичивались и отмывались миллионы рублей, поступившие от нелегальных казино», — подчеркнули в посте.

Напомним, Анохин подозревается в даче взятки должностному лицу.

*признан иноагентом на территории РФ