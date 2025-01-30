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Рязанские волонтеры спасли пенсионерку с диабетом, не выходившую на связь
Женщину увезла скорая

Рязанские волонтеры вскрыли дверь в квартиру нуждающейся в помощи пенсионерки. Об этом 30 января сообщила пресс-служба МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева в соцсетях.

В публикации сказано, что женщина с сахарным диабетом перестала выходить на связь. Родственники обратились к добровольцам.

Волонтеры вскрыли дверь и помогли транспортировать женщину в машину скорой помощи.

Фото: пресс-служба МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева