Рязанская область вошла в число регионов по созданию центров развития БПЛА
Рязанская область вошла в число первых 15 регионов, где созданы научно-производственные центры беспилотных авиационных систем.
Рязанская область вошла в число регионов по созданию центров развития беспилотников. Об этом сообщает сайт Кремля.
Рязанская область вошла в число первых 15 регионов, где созданы научно-производственные центры беспилотных авиационных систем.
Отмечается, что в течение 10 лет в общей сложности в стране планируется создать 48 центров производства беспилотников.
Ранее Владимир Путин призвал «открыть» небо в России для гражданских БПЛА.