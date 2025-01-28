Путин призвал «открыть» небо для гражданских беспилотников

Президент Владимир Путин призвал «открыть» небо в России для гражданских БПЛА. Об этом он сообщил на совещании в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара»,
По словам Путина, к 2030 году РФ должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Для этого, как считает президент, нужно открыть небо для гражданских БПЛА.
«При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли. Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов», — сказал Путин.
Он поручил подготовить конкретные решения на этот счет к 30 апреля 2025 года.