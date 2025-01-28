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Путин призвал «открыть» небо для гражданских беспилотников
По словам Путина, к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Для этого, как считает президент, необходимо открыть небо для гражданских БПЛА. Он поручил подготовить конкретные решения на этот счет к 30 апреля.

Президент Владимир Путин призвал «открыть» небо в России для гражданских БПЛА. Об этом он сообщил на совещании в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара», передал «Коммерсантъ» 28 января.

По словам Путина, к 2030 году РФ должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Для этого, как считает президент, нужно открыть небо для гражданских БПЛА.

«При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли. Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов», — сказал Путин.

Он поручил подготовить конкретные решения на этот счет к 30 апреля 2025 года.