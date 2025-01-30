Министр Чечни по нацполитике опроверг сообщения об исчезновении Кадырова

Он назвал такую информацию «вбросом» и заявил, что в регионе к подобному уже привыкли.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации опроверг сообщения об исчезновении главы республики Рамзана Кадырова. Информация опубликована в Telegram-канале Ахмеда Дунаева.

Он назвал такую информацию «вбросом» и заявил, что в регионе к подобному уже привыкли.

Министр добавил, что с начала текущего года Кадыров приступил к активной работе и держит все вопросы на личном контроле.