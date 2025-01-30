26-летнего жителя Рязанской области осудили за пьяное вождение

Касимовский районный суд установил, что в январе 2024 года мужчина сел за руль пьяным. На одной из улиц города его остановили сотрудники полиции. В апреле того же года мужчина вновь совершил преступление.

26-летнего жителя Рязанской области осудили за пьяное вождение. Об этом 30 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Касимовский районный суд установил, что в январе 2024 года подсудимый сел за руль пьяным. На одной из улиц города его остановили сотрудники полиции. В апреле того же года мужчина вновь совершил преступление.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования полиции о прохождении медосвидетельствования).

Местному жителю назначили наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Принадлежащий осужденному автомобиль конфисковали в доход государства.