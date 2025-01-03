СВР: на Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ

В Службе внешней разведки заявили, что в западных политэлитах с тревогой говорят о снижении способности армии Украины противостоять ВС РФ. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ

Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ. Об этом в пятницу, 3 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки.

Как указано в публикации, в западных политэлитах с тревогой говорят о снижении способности армии Украины противостоять ВС РФ.

«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

В разведке заявили, что уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить такого сценария и делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

Однако, как сказано в сообщении, в Белом доме признают, что материально-технической помощи недостаточно для стабилизации ситуации на фронте.

«На днях Вашингтон потребовал от „президента“ [Владимира] Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — уточнили в публикации.

В разведке добавили, что соседние с Украиной страны негласно стали готовиться к приему новых волн беженцев.

«На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины», — заключили в сообщении.