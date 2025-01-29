В Рязани задержали мужчину, ранившего знакомого ножом в грудь

Пострадавшего спасли врачи рязанской ОКБ.

В Рязани задержали мужчину, ранившего знакомого ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Накануне между 43-летним мужчиной и его 34-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого задержанный схватил нож и ударил им оппонента в грудь. Раненный мужчина потерял сознание, и подозреваемый, решив, что он мертв, прекратил удары. Пострадавшего спасли врачи рязанской ОКБ.

Отмечается, что во время конфликта мужчины находились в алкогольном опьянении.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело. Ранее этот мужчина был судим за аналогичное преступление.