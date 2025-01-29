В ГАИ рассказали о ДТП с участием машины полиции

ДТП произошло 28 января, примерно в 20:00, около дома № 12 В по улице Спортивной.

Появились подробности ДТП на улице Спортивной в Рязани. Их привела пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло 28 января, примерно в 20:00, около дома № 12 В по улице Спортивной.

По предварительной информации ведомства, 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на велосипедиста — 43-летнего рязанца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что водитель «Лады» был трезв.

В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Рязани легковушка сбила мужчину на электровелосипеде. Как стало известно РЗН. инфо, машина, которая участвовала в ДТП, принадлежит полиции.