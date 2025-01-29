Машина, которая сбила мужчину на электровелосипеде в Рязани, принадлежит полиции

Белая Lada Granta, попавшая в аварию, принадлежит ФКУ ЦХИ СО УМВД России по Рязанской области с августа 2024 года.

Машина, которая сбила мужчину на электровелосипеде 28 января, принадлежит рязанскому УМВД. Об этом стало известно РЗН.Инфо.

Белая Lada Granta, попавшая в аварию, принадлежит ФКУ ЦХИ СО УМВД России по Рязанской области с августа 2024 года.

По словам очевидцев аварии, на место ДТП на улице Спортивной выезжало управление собственной безопасности МВД. Пострадавший водитель электровелосипеда был нетрезв. После аварии прохожие оттащили его с проезжей части на тротуар, на месте работала машина скорой помощи.

Редакция РЗН. Инфо запросила комментарий УМВД о ситуации.

Напомним, ДТП произошло на улице Спортивной 28 января, около 20 часов вечера.