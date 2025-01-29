Россиянам объяснили, почему в 2025 году не будет длинных выходных на 23 февраля и 8 марта

Отсутствие длинных выходных в честь гендерных праздников обусловлено особенностями производственного календаря

Россиянам объяснили, почему в 2025 году не будет длинных выходных на 23 февраля и 8 марта. Об этом изданию «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Он объяснил, что отсутствие длинных выходных в честь гендерных праздников обусловлено особенностями производственного календаря. 23 февраля и 8 марта в этом году выпали на выходные дни, поэтому дополнительные праздничные выходные было решено перенести на 8 мая и 13 июня.