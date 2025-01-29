Прощание с рязанским журналистом Владимиром Фроловым пройдет 31 января

Владимир Фролов также работал несколько лет в РЗН. Инфо. Он автор публикаций и спецпроектов на нашем сайте. Редакция скорбит по поводу ухода из жизни коллеги и выражает соболезнования родным и близким Владимира Фролова.

Прощание с рязанским журналистом Владимиром Фроловым пройдет в пятницу, 31 января. Об этом сообщает «Новая газета».

Прощание пройдет около городского морга (Восточный промузел, 18) в 06:00. Раннее время объясняется кремацией в другом городе.

«Цветы и венки лучше не брать, их можно будет возложить на могилу на Новогражданском кладбище после захоронения урны с прахом в воскресенье, 2 февраля," - говорится в сообщении.

О времени захоронения сообщат дополнительно.

Напомним, 27 января Фролов попал под поезд в районе платформы 194 км в черте Рязани. Ему было 54 года.

Он работал главредом изданий «Телесемь», «КП в Рязани», «Вечерняя Рязань».

Владимир Фролов также несколько лет был журналистом в РЗН. Инфо. Он автор публикаций и спецпроектов на нашем сайте о площади Ленина, Кремле, Борках, Солженицыне, рязанцах в Чернобыле, Афганистане и защитниках Брестской крепости.

Редакция скорбит по поводу ухода из жизни коллеги и выражает соболезнования родным и близким Владимира Фролова.