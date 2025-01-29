Больше половины россиян поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД

По результатам опроса нововведения поддержали 57% респондентов. Еще 27% россиян относятся к ним скорее отрицательно, 14%, или каждый седьмой, — безразлично.

Больше половины россиян поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

По результатам опроса нововведения поддержали 57% респондентов. Еще 27% россиян относятся к ним скорее отрицательно, 14%, или каждый седьмой, — безразлично.

Отмечается, что женщины чаще мужчин одобряют повышение взысканий — 63% и 50% респондентов соответственно.

Также каждый второй россиянин ожидает снижения числа правонарушений в области дорожного движения после принятых мер.

Полный перечень новых штрафов можно посмотреть здесь.