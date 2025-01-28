В Рязани женщина продавала алкоголь подросткам

Продажу алкоголя несовершеннолетним зафиксировали в магазине на Касимовском шоссе.

В Рязани женщина продавала алкоголь подросткам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Продажу алкоголя несовершеннолетним зафиксировали в магазине на Касимовском шоссе. Спиртное подросткам отпускала 33-летняя рязанка.

Полицейские взяли этот магазин на особый контроль. Однако вскоре выяснилось, что женщина вновь продала спиртное подростку. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.