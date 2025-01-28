Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
ВС РФ поразили военные аэродромы, цеха производства и склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ за сутки. Средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.
Российские войска освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
ВС РФ поразили военные аэродромы, цеха производства и склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ за сутки. Средства ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.
Потери украинских войск за сутки составили до 1330 человек.