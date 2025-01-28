Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин

Путин уверен, что, если у Киева кончатся патроны, конфликт с Украиной завершится «через месяц-два».

Президент России Владимир Путин раскрыл, когда и при каких условиях закончится конфликт на Украине. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передало ТАСС во вторник, 28 января.

Как говорится в публикации, российский лидер уверен, что, если у Киева кончатся патроны, конфликт с Украиной завершится «через месяц-два».

«Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», — приводятся слова российского президента.