Представители РГАТУ стали участниками II Международной выставки «AgroTech Expo 2025»

Представители РГАТУ стали участниками II Международной выставки «AgroTech Expo 2025». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

23 января представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками II Международной выставки технологий производства и переработки картофеля, овощей и плодов «AgroTech Expo 2025», проходившей в МВЦ «Крокус Экспо».

В рамках выставки был дан старт новому проекту «АгроКампус и Карьера», направленному на популяризацию сельскохозяйственных профессий среди молодежи и объединение усилий отраслевого образования и агробизнеса для решения ключевого вопроса кадрового обеспечения АПК.

В открытом диалоге участвовали представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, преподаватели Рязанского агротехнологического университета, представители регионального агробизнеса, научных и образовательных учреждений России. Тем самым была создана уникальную площадка для обмена опытом и поиска новых решений.

«Всем хорошо известно, при прохождении обучающимися производственной практики реализуются важнейшие цели образования по эффективному овладению практическими умениями. И именно здесь важен и нужен живой контакт между образованием и бизнесом. Только в этом случае мы сможем создать устойчивую систему подготовки кадров для аграрной отрасли при которой аграрное образование может стать моделью успешного взаимодействия вузов и производителей АПК», — отметил ректор университета Александр Шемякин.

Выставка проходила при активном участии Минсельхоза России и ведущих отраслевых объединений страны. Студенты и преподаватели агротехнологического университета также осмотрели экспозиции выставки, где были представлены более 800 компаний производителей и поставщиков из 25 стран мира и свыше 20 000 профессионалов со всей России и стран ЕАЭС.