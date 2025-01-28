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На девяти улицах в Рязани запретят стоянку автомобилей
Срок выполнения работ по монтажу запрещающих знаков запланирован на третью декаду февраля 2025 года.

На девяти улицах в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках:

  • на площади Театральной вдоль фонтана со стороны пешеходного перехода через улицу Есенина;
  • участок дороги в районе дома № 15 по Соборной площади (Лицей № 4);
  • улица Пирогова в районе домов № 11 (школа № 45);
  • участок улицы Гагарина от улицы Дзержинского до улицы Пушкина (в указанном направлении);
  • участок автомобильной дороги (улицы Полина) от Московского шоссе до дома № 1 по улицы Полина;
  • участок улицы Парковый проспект от улицы Мервинская до дома № 1а по улицы Советская (Академия Единоборств);
  • на участках дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Октябрьская, дома №№ 65, 65 корп. 1; улица Введенская, дом № 115; улица Гоголя, дом № 41;
  • в районе дома № 22-А по улице Интернациональная ;
  • улица Кальная в районе домов № 33, 35, 37.

Срок выполнения работ по монтажу запрещающих знаков запланирован на третью декаду февраля 2025 года.