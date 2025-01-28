На девяти улицах в Рязани запретят стоянку автомобилей
Срок выполнения работ по монтажу запрещающих знаков запланирован на третью декаду февраля 2025 года.
На девяти улицах в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках:
- на площади Театральной вдоль фонтана со стороны пешеходного перехода через улицу Есенина;
- участок дороги в районе дома № 15 по Соборной площади (Лицей № 4);
- улица Пирогова в районе домов № 11 (школа № 45);
- участок улицы Гагарина от улицы Дзержинского до улицы Пушкина (в указанном направлении);
- участок автомобильной дороги (улицы Полина) от Московского шоссе до дома № 1 по улицы Полина;
- участок улицы Парковый проспект от улицы Мервинская до дома № 1а по улицы Советская (Академия Единоборств);
- на участках дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Октябрьская, дома №№ 65, 65 корп. 1; улица Введенская, дом № 115; улица Гоголя, дом № 41;
- в районе дома № 22-А по улице Интернациональная ;
- улица Кальная в районе домов № 33, 35, 37.
Срок выполнения работ по монтажу запрещающих знаков запланирован на третью декаду февраля 2025 года.