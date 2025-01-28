Климатолог заявил, что в России станет больше аномальных зим

По его словам, аномально теплых зим в России станет в два-три раза больше через 30 лет.

Климатолог заявил, что в России станет больше аномальных зим. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, аномально теплых зим в России станет в два-три раза больше через 30 лет.

«У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации, и то же самое — в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим», — заявил Кокорин.

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