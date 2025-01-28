Главврача рязанской больницы привлекли к ответственности за необеспечение инвалида лекарствами
Прокуратура внесла представление главному врачу больницы, его привлекли к дисциплинарной ответственности.
Главврача рязанской больницы привлекли к ответственности за необеспечение инвалида лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что 57-летний рязанец-инвалид состоит на диспансерном учете в медицинском учреждении, но рецепты на лекарственные препараты ему не выписали. Вопрос о его нуждаемости в медикаментах по жизненным показаниям медиками не рассматривался, проведение врачебной комиссии для решения указанного вопроса не инициировалось.
Прокуратура внесла представление главному врачу больницы, его привлекли к дисциплинарной ответственности.
Инвалида обеспечили препаратами.