Главврача рязанской больницы привлекли к ответственности за необеспечение инвалида лекарствами

Прокуратура внесла представление главному врачу больницы, его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Главврача рязанской больницы привлекли к ответственности за необеспечение инвалида лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что 57-летний рязанец-инвалид состоит на диспансерном учете в медицинском учреждении, но рецепты на лекарственные препараты ему не выписали. Вопрос о его нуждаемости в медикаментах по жизненным показаниям медиками не рассматривался, проведение врачебной комиссии для решения указанного вопроса не инициировалось.

Прокуратура внесла представление главному врачу больницы, его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Инвалида обеспечили препаратами.