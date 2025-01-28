ГАИ рассказала о пострадавших в серьезном ДТП в Рязани

ДТП произошло 28 января, примерно в 18:40 в Рязани на 181-ом километре автодороги «М5 Урал».

Появились подробности серьезного ДТП в Рязани. Их опубликовала пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло 28 января, примерно в 18:40, на 181-ом километре автодороги «М5 Урал».

По предварительной информации ведомства, 72-летний рязанец на «Хендай» столкнулся с «Шевроле» под управлением 44-летнего жителя Рязанского района и с «Ситроен» под управлением 37-летнего жителя Рязани.

В результате происшествия водитель автомобиля «Хендай», а также пассажиры автомобиля «Ситроен» — 22-летняя девушка и 41-летняя женщина обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились кадры с места.