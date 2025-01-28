Франция поставит Украине истребители Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года

Глава МИД страны Жан-Ноэль Барро не смог четко прокомментировать, планируется ли отправка военных на Украину после завершения конфликта.

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу МИД страны Жана-Ноэля Барро.

Он не смог четко прокомментировать, планируется ли отправка военных на Украину после завершения конфликта.

Барро добавил, что Франция, Европа и в какой-то степени США должны готовиться к полноценному участию, к тому, чтобы «обеспечить гарантии мира на Украине, когда он будет достигнут».