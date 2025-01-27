Выпускник рязанского училища ВДВ вернулся на СВО после ампутации ног
Лейтенант Магомед Гитинов спас более 100 раненых участников СВО и лишился ног в зоне СВО.
Выпускник рязанского училища ВДВ вернулся на СВО после ампутации ног. Об этом сообщает
Лейтенант Магомед Гитинов спас более 100 раненых участников СВО и лишился ног в зоне СВО. После реабилитации Гитинов решил вернуться на службу. Сейчас он находится в зоне проведения СВО в Белгородской области.
Гитинов — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища.