В Рязани 28 января массово отключат холодную воду
Холодной воды не будет с 9:30 до 17:00
В Рязани 28 января массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодной воды не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:
- улица Карьерная (частный сектор);
- улица Керамзавода, дома №№ 35, 36, 37, 38;
- улица Кирпичного Завода дома с 1 по 16;
- улица Мирная (частный сектор);
- поселок Мехзавода с дома 1 по 37 (нечетная сторона) и с дома 2 по дом 36 (четная сторона);
- улица Павловская (частный сектор);
- улица Покровская (частный сектор);
- улица Роща (частный сектор);
- улица Октябрьский городок, дом № 39а;
- улица Керамзавода, дома №№ 8а (МБОУ Школа № 22), 21;
- поселок Мехзавода, дом № 7 (МБДОУ Детский сад № 48);
- поселок Мехзавода, дом № 25 (МБОУ Школа № 54);
- поселок Мехзавода, дом № 35а (МБДОУ Детский сад № 48).
Подвоз технической воды организуют по адресу: поселок Мехзавода, дом № 25