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В Рязани 28 января массово отключат холодную воду
Холодной воды не будет с 9:30 до 17:00

В Рязани 28 января массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:

  • улица Карьерная (частный сектор);
  • улица Керамзавода, дома №№ 35, 36, 37, 38;
  • улица Кирпичного Завода дома с 1 по 16;
  • улица Мирная (частный сектор);
  • поселок Мехзавода с дома 1 по 37 (нечетная сторона) и с дома 2 по дом 36 (четная сторона);
  • улица Павловская (частный сектор);
  • улица Покровская (частный сектор);
  • улица Роща (частный сектор);
  • улица Октябрьский городок, дом № 39а;
  • улица Керамзавода, дома №№ 8а (МБОУ Школа № 22), 21;
  • поселок Мехзавода, дом № 7 (МБДОУ Детский сад № 48);
  • поселок Мехзавода, дом № 25 (МБОУ Школа № 54);
  • поселок Мехзавода, дом № 35а (МБДОУ Детский сад № 48).

Подвоз технической воды организуют по адресу: поселок Мехзавода, дом № 25