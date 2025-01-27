В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей без документов на машину

Согласно инициативе, автомобиль будут задерживать только в случае угона.

В Госдуме предложили смягчить ответственность для водителей, у которых нет с собой документов на машину. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут законопроект, согласно которому, задерживать автомобиль будут только в случае угона.

По мнению авторов инициативы, забытые документы не влияют на безопасность дорожного движения, а помещение машины на стоянку сопряжено с дополнительными сложностями как для ее владельца, так и для тех, кто принимает решение о подобном административном взыскании.