Дания выделит Украине $1,3 млрд военной помощи в 2025 году

Также Копенгаген планирует нарастить производство вооружений, в том числе для Киева.

Дания выделит Украине $1,3 млрд военной помощи в 2025 году. Об этом пишут «Известия».

Также Копенгаген планирует нарастить производство вооружений, в том числе для Киева.

Представители посольства России в королевстве напомнили, что Дания первой из стран Запада приняла решение о безвозмездной передаче Киеву 19 истребителей F-16. Эти самолеты разрешалось использовать для ударов по территории РФ.