Дания выделит Украине $1,3 млрд военной помощи в 2025 году
Также Копенгаген планирует нарастить производство вооружений, в том числе для Киева.
Дания выделит Украине $1,3 млрд военной помощи в 2025 году. Об этом пишут «Известия».
Также Копенгаген планирует нарастить производство вооружений, в том числе для Киева.
Представители посольства России в королевстве напомнили, что Дания первой из стран Запада приняла решение о безвозмездной передаче Киеву 19 истребителей F-16. Эти самолеты разрешалось использовать для ударов по территории РФ.