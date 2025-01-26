Встреча рязанцев с Екатериной Мизулиной пройдет в филармонии

Встреча пройдет 28 января в 14:00

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с молодежью в Рязанской областной филармонии. Об этом она 26 января сообщила в соцсетях.

Встреча состоится 28 января в 14:00. Зал рассчитан на 1000 мест.

Вход для школьников, студентов, учащихся колледжей свободный. С собой можно брать родителей, педагогов, сестер и братьев.

Отмечается, что продолжительность встречи составит не менее трех часов.

Ранее Екатерина Мизулина анонсировала поездку в Рязань.