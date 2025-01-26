The Times опубликовала четыре сценария окончания конфликта на Украине

Один из них подразумевает военное поражение Украины, пишет газета

Военный корреспондент Энтони Лойд назвал четыре сценария окончания конфликта на Украине. Соответствующая информация опубликована в газете The Times, передало ТАСС 26 января.

По словам журналиста, первый вариант подразумевает военное поражение Украины. Второй — отказ Украины от некоторых территорий и вступление властей в переговоры с Москвой с позиции слабой стороны.

В качестве третьего варианта остановки конфликта журналист назвал прекращение огня.

Энтони Лойд указал, что четвертый способ — это еще больше накачать Украину оружием и ввести новые санкции против России, чтобы Киев вступил в переговоры с позиции силы.