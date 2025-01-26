На 17 участках побережья Черного моря нашли новые выбросы нефтепродуктов

На 17 участках зафиксированы выбросы протяженностью свыше 63 километров, они ликвидируются.

На 17 участках побережья Черного моря нашли новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России 26 января.

В посте уточнили, что на 17 участках зафиксированы выбросы протяженностью свыше 63 километров. Их ликвидируют.

Отмечается, что с начала работ очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 тысяч тонн загрязненного грунта.