Лукашенко заявил, что ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году

По его словам, в настоящее время нужно учитывать все факторы, в том числе и позицию России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году. Его слова передает РЕН ТВ в воскресенье, 26 января.

«В этом году решение, развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будем. Мы же славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — заявил Лукашенко.