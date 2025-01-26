Лукашенко раскрыл, где в Белоруссии разместят систему «Орешник»

По его словам, систему «Орешник» разместят ближе к Смоленску.

Президент Александр Лукашенко раскрыл, где в Белоруссии разместят ракетную систему «Орешник». Об этом сообщило 26 января РИА Новости.

Как сказал Лукашенко, систему «Орешник» разместят ближе к Смоленску.

«Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие», — сказал он.

Лукашенко добавил, что республика получит «Орешник» со дня на день.

«Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию», — заявил президент.

Ранее в Белоруссии назвали причину размещения «Орешника» в стране.