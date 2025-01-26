Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
Пнд, 27
Втр, 28
ЦБ USD 98.26 -0.84 25/01
ЦБ EUR 103.19 -0.47 25/01
Нал. USD 97.50 / 101.20 25/01 16:30
Нал. EUR 104.00 / 108.30 25/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
31 694
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
39 994
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
49 956
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
43 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Лукашенко раскрыл, где в Белоруссии разместят систему «Орешник»
По его словам, систему «Орешник» разместят ближе к Смоленску.

Президент Александр Лукашенко раскрыл, где в Белоруссии разместят ракетную систему «Орешник». Об этом сообщило 26 января РИА Новости.

Как сказал Лукашенко, систему «Орешник» разместят ближе к Смоленску.

«Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие», — сказал он.

Лукашенко добавил, что республика получит «Орешник» со дня на день.

«Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию», — заявил президент.

Ранее в Белоруссии назвали причину размещения «Орешника» в стране.