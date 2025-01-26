Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии
Согласно представленным данным, Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%.
Подведены итоги опроса избирателей по методике экзитпола на выборах президента Беларуси,
Согласно представленным данным, Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Против всех проголосовали 5,1%.
Как указано в публикации, анонимный опрос избирателей проводился на 320 участках. Всего опросили 11 тысяч 948 человек.