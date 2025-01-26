Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
Пнд, 27
Втр, 28
ЦБ USD 98.26 -0.84 25/01
ЦБ EUR 103.19 -0.47 25/01
Нал. USD 97.50 / 101.20 25/01 16:30
Нал. EUR 104.00 / 108.30 25/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
31 694
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
39 994
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
49 956
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
43 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии
Согласно представленным данным, Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%.

Подведены итоги опроса избирателей по методике экзитпола на выборах президента Беларуси, передает 26 января БЕЛТА.

Согласно представленным данным, Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Против всех проголосовали 5,1%.

Как указано в публикации, анонимный опрос избирателей проводился на 320 участках. Всего опросили 11 тысяч 948 человек.