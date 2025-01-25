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Зеленский попытался оправдать запрет на переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным под давлением обстоятельств.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным под давлением обстоятельств. Однако в его заявлениях допущено как минимум две ошибки, обратило внимание украинское издание «Страна», сообщило РИА Новости 25 января.

«Я запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной. Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом.

Как отметила «Страна», дата подписания указа — 30 сентября 2022 года, когда российские войска уже отошли от Киева. А формулировка документа, как указано в публикации, запрещает переговоры с Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.