InfoBRICS: Зеленский словами о переговорах пытается скрыть военные провалы

Президент Украины Владимир Зеленский начал допускать возможность мирного урегулирования конфликта, чтобы скрыть военные и политические неудачи, заявил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о мирной сделке, чтобы скрыть военные и политические неудачи, заявил журналист, эксперт Центра геополитических исследований Лукас Лейрос. Его слова опубликованы на портале InfoBrics, передало ТАСС 25 января.

Как считает журналист, «Зеленский начинает допускать возможность „сделки“, чтобы скрыть свое политическое и военное унижение». Лукас Лейрос вспомнил недавнее интервью украинского лидера, в котором он допустил проведение мирных переговоров под эгидой США, если Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.

Журналист назвал любопытным заявление Зеленского, учитывая, что он подписал указ, запрещающий любые дипломатические переговоры с Россией.

«Украинские власти неоднократно заявляли, что законодательные акты, запрещающие переговоры, остаются в силе, что противоречит словам Зеленского», — заявил автор.

Кроме того, Лукас Лейрос выразил сомнение, что США могут быть нейтральным посредником в переговорах между Украиной и Россией «из-за вовлеченности в конфликт». По его мнению, более подходящая страна для такой роли — Саудовская Аравия.