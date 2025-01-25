Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о мирной сделке, чтобы скрыть военные и политические неудачи, заявил журналист, эксперт Центра геополитических исследований Лукас Лейрос. Его слова опубликованы на портале InfoBrics,
Как считает журналист, «Зеленский начинает допускать возможность „сделки“, чтобы скрыть свое политическое и военное унижение». Лукас Лейрос вспомнил недавнее интервью украинского лидера, в котором он допустил проведение мирных переговоров под эгидой США, если Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.
Журналист назвал любопытным заявление Зеленского, учитывая, что он подписал указ, запрещающий любые дипломатические переговоры с Россией.
«Украинские власти неоднократно заявляли, что законодательные акты, запрещающие переговоры, остаются в силе, что противоречит словам Зеленского», — заявил автор.
Кроме того, Лукас Лейрос выразил сомнение, что США могут быть нейтральным посредником в переговорах между Украиной и Россией «из-за вовлеченности в конфликт». По его мнению, более подходящая страна для такой роли — Саудовская Аравия.