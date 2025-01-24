Жителю Рязанской области вынесли приговор за пьяное вождение

50-летний мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, в апреле 2024 года сел за руль скутера пьяным. Его остановили сотрудники полиции.

Жителю Скопинского района вынесли приговор за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Во время судебного заседания установили, что 50-летний мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, в апреле 2024 года сел за руль скутера пьяным. Его остановили сотрудники полиции.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением его права занимать должность и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Скутер конфисковали.

Приговор суда не вступил в законную силу.