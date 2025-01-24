В Рязанской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков капремонта в доме

Региональный Фонд капремонта и ООО «СИГМА» заключили контракт на ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения в 17 многоквартирных домах. Срок выполнения работ — до 1 ноября 2024. Однако капремонт не завершили вовремя.

В Спасском районе оштрафовали подрядчика за срыв сроков капремонта. Об этом 24 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что региональный Фонд капремонта и ООО «СИГМА» заключили контракт на ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения в 17 многоквартирных домах. Срок выполнения работ — до 1 ноября 2024. Однако капремонт не завершили вовремя.

На подрядчика завели дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Организации назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Уточняется, что выполнение работ по капремонту находится на контроле прокурора.